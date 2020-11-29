Иностранных студентов стали отчислять из-за невозможности обучаться в РФ

Из российских вузов начали отчислять иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях.

Около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству с просьбой позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение.

Дело в том, что они не могут самостоятельно приехать в страну, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

Видеообращение некоторых из них опубликовал Telegram-канал Mash. В частности, студентка из Болгарии Теодора, обучающаяся в Санкт-Петербургском институте сценических искусств, объяснила, что изучать дистанционно актерское мастерство, сценическую речь и фехтование невозможно.

По данным паблика, среди обратившихся — будущие врачи и студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества.

К вице-премьеру Татьяне Голиковой также обратился правозащитник и юрист Иван Мельников. Он попросил ее оказать содействие студентам.

В январе Министерство высшего образования и науки РФ опубликовало данные о гражданах иностранных государств, которые учатся в российских вузах по программе бакалавриата. В первой пятерке таких студентов оказались граждане азиатских стран, в том числе двух непосредственных соседей России.

Первые три места в рейтинге заняли учащиеся из бывших среднеазиатских республик СССР — Казахстана, Туркменистана и Узбекистана соответственно. На четвертом месте оказались граждане Китая. Последней в топ-5 оказалась опять же бывшая союзная республика — Таджикистан.