Московского ученого арестовали по делу о госизмене

По подозрению в государственной измене в Москве арестован ученый Анатолий Губанов, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Дарья Розмахова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года.

Дело слушалось на закрытом судебном заседании. Губанову грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что доцент, кандидат технических наук Анатолий Александрович Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета» МФТИ. Он читает курс «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов».

В то же время ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил агентству, что не знает человека с такой фамилией. «У нас много сотрудников, а у меня — много задач», — сказал он. «Его основное место работы в другом месте, в МФТИ он преподает на три сотых ставки», — уточнил ректор, предположив, что основным местом работы ученого является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

В итоге выяснилось, что Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года и возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). Сфера его компетенции — высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Федоткину, арестованному Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, вменяется работа на британскую разведку. Его подозревают в том, что он, будучи представителем «Аэрофлота» в Великобритании, передавал секретные сведения разведывательной службе этой страны.

Напомним, 7 июля был задержан и арестован советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в передаче спецслужбам Чехии секретных сведений, касающихся военно-технического сотрудничества российских оборонных предприятий. Информацию об этом ФСБ получила от Службы внешней разведки. Бывший журналист своей вины не признает.

