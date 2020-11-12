Раскрыты детали дела арестованного за госизмену сотрудника «Аэрофлота»
- 12 ноября 2020, 21:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Дмитрию Федоткину, арестованному Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, вменяется работа на британскую разведку.
Его подозревают в том, что он, будучи представителем «Аэрофлота» в Великобритании, передавал секретные сведения разведывательной службе этой страны.
Свою вину он не признает.
Как сообщил «РИА Новости» информированный источник, Федоткин — уроженец Москвы, задержали его в столице.
Сам подозреваемый указал на своей странице в Facebook, что работает кантри-менеджером в представительстве «Аэрофлота» в Великобритании, пишет агентство.
Уголовное дело находится под грифом «секретно», максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.
На запрос «РЕН ТВ» в «Аэрофлоте» ответили, что информацией об аресте своего сотрудника не располагают.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передававшего секретные данные Минобороны Украины.
Напомним, 7 июля был задержан и арестован советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в передаче спецслужбам Чехии секретных сведений, касающихся военно-технического сотрудничества российских оборонных предприятий. Информацию об этом ФСБ получила от Службы внешней разведки. Бывший журналист своей вины не признает.
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