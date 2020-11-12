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Раскрыты детали дела арестованного за госизмену сотрудника «Аэрофлота»

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© pixabay.com

© pixabay.com

Дмитрию Федоткину, арестованному Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, вменяется работа на британскую разведку.

Его подозревают в том, что он, будучи представителем «Аэрофлота» в Великобритании, передавал секретные сведения разведывательной службе этой страны.

Свою вину он не признает.

Как сообщил «РИА Новости» информированный источник, Федоткин — уроженец Москвы, задержали его в столице.

Сам подозреваемый указал на своей странице в Facebook, что работает кантри-менеджером в представительстве «Аэрофлота» в Великобритании, пишет агентство.

Уголовное дело находится под грифом «секретно», максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.

На запрос «РЕН ТВ» в «Аэрофлоте» ответили, что информацией об аресте своего сотрудника не располагают.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передававшего секретные данные Минобороны Украины.

Напомним, 7 июля был задержан и арестован советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в передаче спецслужбам Чехии секретных сведений, касающихся военно-технического сотрудничества российских оборонных предприятий. Информацию об этом ФСБ получила от Службы внешней разведки. Бывший журналист своей вины не признает.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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