Раскрыты детали дела арестованного за госизмену сотрудника «Аэрофлота»

Дмитрию Федоткину, арестованному Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, вменяется работа на британскую разведку.

Его подозревают в том, что он, будучи представителем «Аэрофлота» в Великобритании, передавал секретные сведения разведывательной службе этой страны.

Свою вину он не признает.

Как сообщил «РИА Новости» информированный источник, Федоткин — уроженец Москвы, задержали его в столице.

Сам подозреваемый указал на своей странице в Facebook, что работает кантри-менеджером в представительстве «Аэрофлота» в Великобритании, пишет агентство.

Уголовное дело находится под грифом «секретно», максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.

На запрос «РЕН ТВ» в «Аэрофлоте» ответили, что информацией об аресте своего сотрудника не располагают.



Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), передававшего секретные данные Минобороны Украины.

Напомним, 7 июля был задержан и арестован советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в передаче спецслужбам Чехии секретных сведений, касающихся военно-технического сотрудничества российских оборонных предприятий. Информацию об этом ФСБ получила от Службы внешней разведки. Бывший журналист своей вины не признает.