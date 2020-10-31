У Цивина и Дрожжиной изъяли бесценный архив Баталова

Из столичной квартиры артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина были изъяты архивные документы, принадлежавшие знаменитому актеру Алексею Баталову.

По словам адвоката семьи Баталовых Павла Астахова, при обыске также изъяты документы, которые могут свидетельствовать и о других эпизодах мошенничества.

Астахов рассказал, что в ходе следственных действий в квартире Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте был обнаружен ключ с биркой «Ключ от сейфа в квартире [дочери Алексея Баталова] Маши Баталовой».

Кроме того, были найдены сотни, а может, и тысячи документов из архива Баталова, упакованные в пять огромных полиэтиленовых пакетов.

«Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны, — предположил адвокат в интервью ТАСС. — Подобных рукописей в архиве Баталова было много».

© Пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, 26 октября актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину были предъявлены обвинения в незаконном захвате квартиры покойного актера Алексея Баталова. Спорная недвижимость сейчас находится под арестом. Специалисты проводят судебные экспертизы, в том числе почерковедческую.

Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Он завещал все свое имущество младшей дочери Марии, которой был поставлен диагноз ДЦП. Согласно последней воле актера, ей достанется трехкомнатная квартира в знаменитом Доме на набережной стоимостью от 80 миллионов рублей и дача в ДСК «Мичуринец».

В своем завещании Баталов также указал, что ухаживать за Марией должна старшая дочь актера от первого брака. Она получит квартиру и дачу артиста лишь после смерти своей сестры.

В сентябре 2020 года передел наследства Баталова привел к возбуждению уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как удалось выяснить следствию, семью Баталова лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре столицы, а также оставили без крупной суммы денег.

В эфире телеканала «Россия 1» вдова и дочь актера объявили, что Наталия Дрожжина и ее супруг якобы обманным путем получили нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи. Родственники Баталова добавили, что Дрожжина и Цивин «опекали их семью 15 лет».