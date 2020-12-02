CDC сократит карантин для людей, вступивших в контакт с больным COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) намерены сократить рекомендуемую продолжительность карантина после контакта с больным COVID-19.

Новые правила позволят людям, которые вступили в контакт с инфицированным, вернуться к обычной жизни через семь-десять дней, если они получат отрицательный результат теста. Это меньше, чем 14-дневный период, рекомендованный с момента начала пандемии, — говорят в CDC.

Эксперты CDC отметили, что эта инициатива обсуждается уже несколько месяцев. Ученые все еще сходятся во мнении, что инкубационный период вируса длится максимум 14 дней. Как правило, симптомы появляются на четвертый-пятый день после заражения.

Для окончательного утверждения новое руководство было представлено во вторник, 1 декабря, на заседании Целевой группы по коронавирусу Белого дома.

Это не первый раз, когда CDC скорректировал свое руководство по Covid-19. Например, эксперты CDC недавно заявили, что тканевые маски подходят для защиты, так как могут ограничивать проникновение вирусных частиц размером менее десяти микрон.

Сегодня о новых коронавирусных правилах заговорила и ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения в условиях пандемии рекомендует носить маски внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать физическую дистанцию как минимум в один метр.