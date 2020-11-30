Российская феминистка предложила женщинам метод безболезненного развода

Семейный психолог поможет экс-супругам после расставания правильно адаптироваться к новой жизни, сохранить хорошие отношения и остаться близкими людьми.

Так прокомментировала исследование датских специалистов психоаналитик, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова.

Как сообщалось ранее, ученые из Копенгагенского университета выяснили, что развод негативно отражается на физическом и психическом здоровье женщин. Специалисты отметили, что в ходе исследования состояние испытуемых ухудшалось вне зависимости от того, прошло ли расставание мирно или сопровождалось конфликтом.

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«Результаты исследования не кажутся мне убедительными, — сказала Арбатова в интервью газете „Взгляд“. — Очень важно, какой именно вопрос ученые задавали женщинам».

По словам психоаналитика, тот факт, что женщину после развода принято считать пострадавшей, является не психологическим, а культурологическим воздействием. Дело в том, что окружающие начинают говорить: «Зачем», «как же так», «подумай о детях», «неприлично быть не замужем».

По мнению Арбатовой, развод больше травмирует того, кто больше любит, а вовсе не того, у кого в паспорте написано «пол — женский».

Поэтому она советует разводиться с помощью семейного психолога. «То, что прожито, никуда не девается, ведь люди сошлись в брак по обоюдному желанию, потому что они любили друг друга», — пояснила эксперт изданию.

Ранее ridus.ru рассказывал, как развод с женой может двести до тюрьмы.

Также сообщалось, что число разводов в России выросло в августе на 8,7% по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период — 57 994 расторгнутых браков против 53 376 прошлогодних.