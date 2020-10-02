В России стали реже жениться

В августе количество регистрируемых браков в России сократилось на 12,2% - с 133 217 в 2019 году до 116 921 браков в 2020-м.

За первые восемь месяцев 2020 года браков в РФ было заключено на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как следует из данных Росстата, число разводов выросло в августе на 8,7% по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период — 57 994 расторгнутых браков против 53 376 прошлогодних.

Примечательно, что число разводов за январь-август 2020 года снизилось на 17%.

Ранее сообщалось, что в России во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, резко возросло количество разводов. Эксперты считают, что люди начали уставать друг от друга, обострились внутренние конфликты и противоречия.

По данным Росстата, в июне текущего года в России было зарегистрировано 45,8 тысячи разводов, что в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. При этом количество расторгнутых браков за период с января по июль 2020 года на 34,7% меньше, чем в 2019 году.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что москвичи стали в три раза реже разводиться во время самоизоляции.

