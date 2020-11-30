Сильные морозы ожидаются в Москве только в следующем году

Раньше конца января 2021 года не стоит ожидать сильных морозов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он сослался на прогноз метеослужбы, согласно которому зима в этом году в столице будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней.

По его словам, высота снежного покрова будет достигать полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно.

«Значит, нашим службам все время нужно быть начеку», — отметил заммэра в интервью «Российской газете».

Бирюков также рассказал, что температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней. Сильные морозы придут, скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля, подытожил он.

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Как писал ранее ridus.ru, в Гидрометцентре предрекли 20-градусный мороз в некоторых регионах России. Аномально низкие температуры воздуха установятся на этой неделе в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях.

Также сообщалось, что в Москву зима придет с небольшим запозданием. Отрицательные температуры днем и ночью установятся в среду. Похолодает сразу на 5−6 градусов. Несмотря на это, снега пока не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Напомним, что ранее в столице установилась сухая и солнечная погода, несвойственная для ноября. Это случилось благодаря влиянию антициклона, получившего название «Сибиряк». До этого в центр России вторгался циклон «Таня».

