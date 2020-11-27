В Москве усилятся морозы с приходом «Сибиряка»

С середины будущей недели антициклон «Сибиряк» принесет в столицу сухую и солнечную погоду.

Однако с его приходом усилятся морозы.

«С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», — заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, со среды, 2 декабря, и всю следующую неделю погоду в Москве будет формировать антициклон «Сибиряк». Ночью морозы усилятся до -7...-12 °С, а днем — до -2...-7 °С.

Тишковец отметил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода. «Мы мало того что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму», — рассказал он «РИА Новости».

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Синоптик заверил, что «Сибиряк» стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря. Он также обратил внимание, что более точное название «Сибиряка» — Монгольский антициклон.

Своим западным крылом этот антициклон заденет Центральную Россию, вытесняя все облака и осадки в восточно-европейские страны. «Это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», — резюмировал Тишковец.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни погода в центре и на северо-западе России ожидается «неблагоприятная и тоскливая». По его словам, на столицу надвигаются интенсивные снегопады, дождь и гололедица.

Как писал ранее ridus.ru, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец раскрыл происхождение названия циклона «Сара», который обрушился на Москву и принес сильный снегопад. Он также объяснил, почему циклоны принято называть женскими именами.

В свою очередь, Вильфанд рассказал, почему он считает, что грядущая зима в России будет холоднее предыдущей.