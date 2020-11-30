Ученые засомневались в качестве Оксфордской вакцины

Фармацевтический гигант AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали исследование, в котором представлены положительные результаты испытаний вакцины от коронавируса. Вакцина оказалась эффективна в среднем на 70%—90%.

Но многие ученые засомневались в правильности исследований.

Вместо результатов одного большого испытания третьей фазы, как это делают другие компании, разработчики Оксфордской вакцины объединили два исследования. Одно проходило в Великобритании, а другое — в Бразилии. В проведении одного из двух испытаний была вопиющая ошибка. Из-за лабораторной ошибки некоторые участники британского исследования получили примерно половину предполагаемой дозы своего первого укола. Напомним, что вакцина требует двух уколов с интервалом не менее месяца. Несмотря на ошибку, испытания продолжились, — пишут эксперты.

Оказалось, что добровольцы, получившие ошибочную, небольшую первую дозу, имели более высокий уровень защиты от COVID-19, чем те, кого вакцинировали правильно. Полная доза препарата была эффективна на 62%, а половинная — на 90%.

Поскольку ошибка дозирования нарушила протокол исследования, есть основания сомневаться в общих цифрах, считают ученые. Почему меньшая доза препарата оказывает более сильный эффект?

Сомневаться можно в любой вакцине, пока по ней не будет представлена научная статистика, статья, исследование. Пока что мы знаем обо всех вакцинах лишь поверхностную информацию, которая может обнадеживать. Они не смогут развернуть массовую вакцинацию, не предоставив эти данные, — рассказал ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

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Пол Хантер, профессор медицины и эксперт по методологии клинических испытаний в Университете Восточной Англии, предполагает, что либо разработчики ошиблись с расчетами, либо использовали слишком маленькую выборку людей, которые получили меньшую дозу.

Другая проблема Оксфордской вакцины заключается в том, что результаты были получены из данных, собранных вместе из отдельных исследований. Британское исследование представляло собой комбинированную фазу II—III, а бразильское — чистую фазу III. Они также использовали различные плацебо.

Результаты британского исследования были опубликованы в «Ланцете», но полные, объединенные результаты были описаны только в пресс-релизе, который не включал подробные цифры. Оксфордский университет сообщил, что полные результаты будут представлены в научном журнале, но этого так и не случилось.