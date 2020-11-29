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Трамп оценил роль Минюста США и ФБР в фальсификациях на выборах

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© AP/TASS

© AP/TASS

Действующий президент США Дональд Трамп допустил причастность сотрудников Министерства юстиции и ФБР к массовому мошенничеству на выборах.

По его мнению, Минюст и ФБР не принимают достаточных мер в связи с фальсификациями на выборах.

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что выборы были сфальсифицированы, а СМИ даже не хотят об этом писать.

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны, — предположил Трамп. — Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно».

«Они пропали без вести. Не могу сказать, где они», — сказал американский лидер, имея в виду Минюст и ФБР.

Он добавил, что после продолжительных разбирательств Минюст и ФБР так и не предприняли решительных шагов в связи со слежкой за его избирательным штабом во время предыдущей президентской гонки.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о своей победе на выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов. «Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов», — сказал он в интервью.

По словам президента, среди доказательств мошенничества — показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными.

Ранее Трамп назвал набранные Джо Байденом 80 млн голосов смехотворными. Он также пообещал, что Байден сможет попасть в Белый дом только в том случае, если докажет, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.

До этого Трамп заявил, что покинет Белый дом, если большинство выборщиков отдадут свои голоса за кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, которого американские СМИ уже объявили победителем на прошедших выборах. Трамп также отметил, если выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку, потому что эти выборы — мошенничество.

По данным телеканала CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, а Трамп — лишь 232 голоса. Действующий глава государства настаивает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает свое поражение.

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