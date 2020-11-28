В Совфеде допустили вероятность войны из-за убийства иранского ученого

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана, может послужить поводом для США начать масштабные боевые действия на Ближнем Востоке.

Такую точку зрения выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В доказательство он привел информацию американских СМИ, которые, ссылаясь на заявление Пентагона, сообщили, что авианосец «Нимиц» ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. При этом данное распоряжение было отдано непосредственно перед убийством иранского ученого.

«А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 „для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности“», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям. Для них нужен спусковой крючок, каким вполне может стать гибель Фахризаде, считает сенатор.

Он добавил, что последствия этих опасных игр непредсказуемы, и вина за это не на иранском руководстве.

Политик полагает, что убийство ученого можно расценивать как теракт, цель которого — дестабилизировать обстановку в регионе и спровоцировать жесткую реакцию Ирана. «Поэтому сейчас, безусловно, многое зависит и от объективности расследования Ираном этого убийства, от его реакции, как и от позиции международного сообщества», — отметил Косачев.

Накануне стало известно, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате взрыва автомобиля, находившегося вблизи его машины, и стрельбы. По разным данным, в кортеже руководителя оборонных исследований и иноваций, было несколько автомобилей, в том числе охраны. Одну обстреляли, другую взорвали.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого. В свою очередь главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил также о причастности США.