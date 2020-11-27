Стали известны детали убийства иранского физика-ядерщика

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате взрыва автомобиля, находившегося вблизи его машины, и стрельбы.

Как уточняет иранское агентство Tasnim, автомобиль, в котором находился Фахризаде, проезжал по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран. Ехавший рядом Nissan взорвался, а затем началась стрельба.

Один из охранников ученого получил четыре ранения.

По разным данным, в кортеже руководителя оборонных исследований и иноваций Фахризаде, было несколько автомобилей, в том числе охраны. Одну обстреляли, другую взорвали.

По данным издания, инцидент произошел около 14.30 по местному времени (14.00 мск). Раненного Фахризаде доставили на вертолете в больницу, где он скончался.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.

В свою очередь главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил также о причастности США.



Напомним, 2 января 2020 года в аэропорту Багдада в результате нанесенного американцами ракетного удара был убит генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Приказ о ликвидации влиятельного военачальника отдал президент США Дональд Трамп.

