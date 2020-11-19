Большинство депутатов Бундестага ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Поддержку проекту строительства газопровода «Северный поток-2» выразили представители всех фракций Бундестага ФРГ, кроме «Зеленых».

За предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике проголосовали 546 депутатов, против — 83 человека, а один воздержался.

На слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн заявил, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Дональда Трампа и готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией.

«Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции», — цитирует Гауптманна «РИА Новости».

Он также указал на «двойную мораль в дебатах» с Вашингтоном о «Северном потоке-2», так как США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне».

«Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай», — заявил в свою очередь депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс.

Напомним, американский сенат и палата представителей Конгресса США договорились о новых ограничениях в отношении газопровода «Северный поток-2». Ожидается, что расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год, коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство газопровода. Решение о новых ограничениях примут до конца текущего года.

В Вашингтоне считают, что «Северный поток-2», по которому Россия будет поставлять газ в Германию, является угрозой энергетической безопасности Европы. Москва же связывает ограничения против трубопровода с энергетической политикой США, планирующих навязать ЕС свой более дорогой сланцевый газ.

Несмотря на давление США, «Газпром» планирует завершить строительство «Северного потока-2», готовность которого в настоящее время составляет выше 90%.



Ранее ridus.ru рассказывал, что из порта Калининград в направлении немецкого порта Мукран 4 ноября вышли еще два судна, которые могут принять участие в достройке газопровода. Там же сейчас находятся трубоукладчик «Академик Черский» и специальные суда «Умка» и «Финвал».