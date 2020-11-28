Собянин сравнил увеличение населения Москвы с ростом числа машин

За десять лет жителей столичного региона стало больше на полтора миллиона, и примерно на столько же выросло количество автомобилей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим он подчеркнул, что один из самых важных вопросов для столицы — транспортный.

По его словам, Москва не встала в глухую пробку благодаря большому объему дорожного строительства.

«Мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%", — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что за десять лет было построено около тысячи километров дорог, а также десятки развязок, тоннели и эстакады.

Уникальным решением Собянин назвал развитие четырех хорд, которые пронизывают город по периферии, минуя центр.

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Мэр отметил, что нигде в мире нет такого объема дорожного строительства, как в Москве.

«Мы все делаем одновременно, и поэтому дорожная ситуация по многим параметрам постепенно становится лучше», — подытожил он.

Ранее Собянин заверил, что закрывать всю Москву или отдельные секторы городской экономики из-за пандемии коронавируса не планируется.

Он также объявил о продлении ограничительных мер в столице до 15 января. По его словам, сейчас удалось добиться некоторой стабилизации эпидемической обстановки по COVID-19, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Система здравоохранения работает в напряженном режиме, снижения уровня заболеваемости коронавирусом в столице еще не наблюдается.

