«Слухи ходят словно мухи»: Собянин пообещал не закрывать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал недостоверной информацию о планах столичных властей закрыть город из-за пандемии коронавируса.

В эфире телеканала «Россия-24» он заверил, что закрывать всю Москву или отдельные секторы городской экономики не планируется.

«Слухи ходят словно мухи, таких планов нет», — сказал мэр.

При этом Собянин отметил прирост числа заболевших в Москве за последнюю неделю. «Самое неприятное, что мы опять видим большую динамику прироста госпитализаций и выявленных больных», — цитирует его «РЕН ТВ».

Он добавил, что работа врачей становится напряженнее с каждым днем.

Собянин также рассказал об успешном начале вакцинации российским препаратом «Спутник V». По словам градоначальника, получившие вакцину чувствуют себя хорошо, пишет ФАН. Он уточнил, что привиты уже более 20 тысяч москвичей.

Мэр также рассказал, что популяционный иммунитет к коронавирусу обнаружен примерно у 50% москвичей.

Кроме того, он сообщил о готовности Москвы к началу массовой вакцинации. «На сегодня мы подготовили порядка 300 пунктов», — приводит его слова издание.

Градоначальник также обратил внимание, что ограничивать работу московского метрополитена в новогоднюю ночь также пока не планируется.

Ранее Собянин объявил о продлении ограничительных мер в столице до 15 января. По его словам, сейчас удалось добиться некоторой стабилизации эпидемической обстановки по COVID-19, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Система здравоохранения работает в напряженном режиме, снижения уровня заболеваемости коронавирусом в столице еще не наблюдается.