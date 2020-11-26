Гидрометцентр сообщил о надвигающихся снегопадах, дожде и гололедице
- 26 ноября 2020, 23:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
«Неблагоприятной и тоскливой» ожидается в ближайшие дни погода в центре и на северо-западе России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на столицу надвигаются интенсивные снегопады, дождь и гололедица.
В первую очередь речь идет о Мурманской и Архангельской областях, а также Карелии, где в результате неблагоприятных погодных условий может образоваться налипание мокрого снега.
Дождь и мокрый снег также ожидаются в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях, приводит слова Вильфанда ТАСС.
Ранее стало известно, в ближайшую пятницу в столицу придет циклон «Таня» и принесет москвичам дождь и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, погода начнет портиться уже в четверг: ожидается усиление ветра, мокрый снег, переходящий в дождь. Также не исключено появление гололедицы на улицах.
Как сообщал ridus.ru, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец раскрыл происхождение названия циклона «Сара», который обрушился на Москву и принес сильный снегопад. Он также объяснил, почему циклоны принято называть женскими именами.
В свою очередь Вильфанд рассказал, почему он считает, что грядущая зима в России будет холоднее предыдущей.
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