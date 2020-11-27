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В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Теперь при заболевании COVID-19 россияне смогут воспользоваться единым телефонным номером 122.

В перспективе по нему можно будет не только вызвать скорую или врача на дом, но и оформить дистанционно больничный лист, заказать доставку рецептурных препаратов, а также получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в настоящее время уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — объяснил он ТАСС.

В случае дефицита операторов для отработки входящего потока звонков компания «Ростелеком» готова оказывать регионам не только техническую, но и кадровую помощь.

В настоящий момент некоторые регионы уже переходят на единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков. Ситуация со временем ожидания улучшилась в Иркутской, Омской и Томской областях, в Алтайском крае, а также в других субъектах, которые организовали работу колл-центров, приводит агентство сообщение аппарата вице-премьера.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами Кабинета министров, которое состоялось 18 ноября, глава государства указал на необходимость решить проблему, когда «людям не так просто дозвониться» до больниц и медорганизаций. Чернышенко пообещал, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений.

Как писал ранее ridus.ru, президент России дал губернаторам указание назначить чиновников, ответственных за цифровую трансформацию. Срок на выполнение этого поручения — до 1 декабря 2020 года.

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