Шведский эпидемиолог рассказал об уровне коллективного иммунитета в стране

Коллективный иммунитет не останавливает распространение коронавируса в Швеции, заявил Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Вопрос о коллективном иммунитете очень сложный. На сегодняшний день мы не видим замедления роста числа заболевших, — сообщил врач.

Напомним, что Швеция не вводила карантин в стране. Власти информировали граждан об опасности вируса, но избрали тактику выработки коллективного иммунитета. Были открыты школы, кафе, бары, рестораны и большинство предприятий. Маски носил только медицинский персонал.

Местные власти лишь рекомендовали людям соблюдать режим самоизоляции.

Позицию Швеции воспринимали по-разному: одни поддерживали спокойствие властей, другие критиковали и называли происходящее безответственностью. Например, Энтони Фаучи, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США, назвал стратегию приобретения коллективного иммунитета чепухой.

Скептически относится к шведской стратегии и российский вирусолог, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» профессор Александр Бутенко.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Самоизоляция и дистанция — то, что может помешать передаче вируса. Коллективный иммунитет — это хорошо, но он должен достигаться немного не так. Единственный безопасный и гуманный способ обретения всеобщего иммунитета — это вакцинация, — пояснил ridus.ru вирусолог.

Из-за противоречивой информации у многих возникло предположение, что власти Швеции не беспокоятся о здоровье своих граждан. Андерс Тегнелл заверил, что это не так.

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Я хочу прояснить: нет, мы не вводили карантин, как многие другие страны, но у нас определенно были ограничения. Шведы без лишних ограничений самостоятельно поменяли свое отношение ко многим вещам. Мы перестали путешествовать. В аэропортах вообще не было рейсов, поезда ходили на несколько процентов от нормы, так что в обществе произошли огромные перемены, — считает эпидемиолог.

Можно ли утверждать, что стратегия по выработке коллективного иммунитета провалилась? Нет. Шведы не считали, что такая политика поможет быстро избавиться от вируса. Местные эпидемиологи были уверены, что карантин не сильно замедлит распространение вируса, но ощутимо повлияет на экономику внутри страны.

В других европейских странах, где вводили тотальный карантин, эпидобстановка не намного лучше, уверены эксперты.

