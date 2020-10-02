«Власти не хотят слушать ученых»: врачи выступили против COVID-карантина

Группа врачей опубликовала открытое коллективное письмо, обращенное к властям Бельгии, которые намерены вводить строгий карантин из-за второй волны коронавируса.

В обращении, которое подписали 394 врача, 1340 медицинских работников и 8 897 неравнодушных граждан, люди просят предоставить достоверные эпидемиологические данные, которые бы подтвердили необходимость нового карантина.

Мы, бельгийские врачи и медицинские работники, выражаем сильную обеспокоенность тем, что происходит в нашей стране последние недели. Мы призываем политиков быть независимыми в процессе принятия решений, в особенности, это касается карантинных коронавирусных мер. Просим провести открытые дебаты, на которых и политики, и ученые, и медики смогут высказать свою позицию. Объективные данные говорят о том, что сейчас нет никаких оснований ужесточать карантин. Нынешняя политика наносит больше вреда, чем пользы, — заявили авторы письма.

Главная мысль этого обращения в том, что решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы. Эпидобстановка во многих странах стабильна, однако власти все равно намерены ужесточать карантин.

Уставшие от ограничений граждане пытаются добиться разъяснений от власти, но внятного ответа не получают. Многие уверены, что официальная статистика либо скрывается, либо намеренно искажается.

Есть ли смысл в карантине?

Если мы сравним волны инфекции в странах со строгой карантинной политикой со странами, которые не вводили карантин, например, Швеция и Исландия, мы увидим аналогичные кривые. Таким образом, нет никакой связи между введенными ограничениями и течением инфекции. Карантин не привел к снижению смертности, негодуют составители письма.



Это можно увидеть на примере с масками: шведы их не носили, а в той же Великобритании без лицевых повязок не пускали в общественный транспорт. Итог: в Швеции 5800 умерших от коронавируса, а в Великобритании — 42 тысячи.

Нам не понятна позиция ВОЗ и Роспотребнадзора по отношению к маскам. Мы, медики, считаем, что маски нужно носить только больным. Власти заставляют сидеть в масках в душном транспорте, где и так нечем дышать. Нехватка СО2 особенно опасна для пенсионеров и беременных, которых в особенности агитируют носить лицевые повязки, — пишут бельгийские ученые.

В странах, где люди доверяют правительству, а власти прислушиваются к гражданам, уже давно все забыли про коронавирус. Когда люди понимают, что их не обманут и поддержат, любые карантинные меры будут во благо. У нас ситуация совершенно другая. Ученых и медиков не хотели слушать весной, и не собираются слышать и сейчас. Конечно, политики ведь лучше разбираются в вирусологии и эпидемиологии. Мы с командой ученых уже давно собираем информацию, чтобы потребовать от правительства предоставить честные статистические данные, или хотя бы обосновать те запреты, которые сейчас начинают вводить. Почему Роспотребнадзор уверяет, что эпидемиологическая ситуация в стране нормальная, а ограничения вводятся, — пояснил «Ридусу» эпидемиолог Игорь Гундаров.

Что хотят, то и творят

По мнению Гундарова, драконовские карантинные меры вводили не только в России, но и во многих других странах. Авторы обращения просят политиков быть более открытыми и обосновать меры, многие из которых не являются достаточно научно обоснованными.

Кроме того, во многих странах, в том числе и в России, нет четкого регламента по введению ограничений. Например, каждый регион теперь имеет право вводить свои собственные меры, обоснованные или нет.

В начале пандемии строгие меры были понятны и получили широкую поддержку ВОЗ и обычными людьми. Но важно отметить, что весной ученые и врачи еще мало что знали о новом вирусе, поэтому все хотели перестраховаться.

Теперь, когда мы больше знаем о вирусе, самое время пересмотреть свое отношение к нему.

Мы предполагали, что количество заболевших чуть увеличится к осени. Но это не «вирус вернулся», а просто эпидемиологическая кривая пошла чуть вверх. Это объясняется многими факторами: и возвращением людей из отпусков, и ослаблением карантина и просто изменчивостью вируса. Радует одно, что вирус реально стал менее опасным. Процент летальности снижается. Конечно, в этом есть большая заслуга врачей, которые научились лечить это заболевание, но контагиозность вируса тоже упала, — рассказал «Ридусу» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Карантин напомнит о пандемии

Тем не менее, не все эксперты согласны с авторами бельгийского письма. По мнению вирусолога, руководителя лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» профессора Александа Бутенко, в России сохраняется спокойная эпидобстановка только благодаря карантинным рекомендациям.

Я совершенно не согласен с обращением бельгийских медиков. Кто эти врачи? Терапевты, хирурги, лоры… а каков процент вирусологов? Как эти специалисты могут отвечать за вопрос эпидемиологии и вирусологии мне совершенно не понятно. Давайте обратимся к Роспотребнадзору, который заявляет, что эпидобстановка в стране нормальная, карантин не вводится. Где вы видите в России жесткий карантин сейчас? То, что говорил Собянин, это рекомендации — мыть руки, носить маски, по возможности перейти на работу из дома, беречь стариков. Никакого криминала я в этих рекомендациях не вижу, — прокомментировал «Ридусу» профессор Бутенко.

Но наши власти уверены, что количество заболевших поползло вверх как раз из-за несоблюдения этих рекомендаций. На днях, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что призывать сегодня не соблюдать санитарные требования нельзя.

Попова считает, что многие россияне расслабились, так как угроза невидима, отсюда можно не соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Новые ограничения должны напомнить гражданам, что мы все еще боремся с пандемией.

Также в эфире радио «Комсомольская правда» Попова высказалась по поводу нашумевшей статьи бельгийских медиков:



Статья, о которой вы говорите, не бесспорна. Ее обсуждает медицинская общественность. Я уверена, что ее еще будут обсуждать. Но там есть элементы провокации, на мой взгляд, очевидные. Может, неумышленные, может, врачи просто хотят так подать информацию. Я не знаю. Все медики дают клятву Гиппократа, а ее основной постулат — не навреди, — считает Попова.

Напомним, что в Москве темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. За сутки в Москве выявлено 2308 новых случаев коронавируса, причём за это же время выздоровело 1349 пациентов.