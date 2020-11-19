В Госдуме объяснили необходимость закона о борьбе с иностранной цензурой

Сегодня в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий санкции для иностранных интернет-ресурсов за цензуру. Депутат Госдумы Антон Горелкин, который является одним из авторов документа, отметил в интервью ridus.ru, что разработка этого «жесткого» законопроекта обусловлена «вопиющей ситуацией с нарушением права граждан России на свободу слова».

«Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае мягкая сила, к сожалению, неэффективна. Тем более, что многие иностранные платформы предпочитают игнорировать требования нашего законодательства и государственных ведомств», — подчеркнул Горелкин.

Депутат полагает, что информационная политика зарубежных онлайн-платформ — «последовательные шаги по исключению из интернет-пространства альтернативных точек зрения, которые идут вразрез с позицией коллективного Запада».

Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ пытаются таким образом влиять на политическую ситуацию и общественное мнение не только на международном, но и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны — абсолютно недопустимо, — заключил Антон Горелкин.

Как уже писал ridus.ru, определять нарушителей права на свободу слова будут генпрокурор и МИД РФ. После принятия соответствующего постановления Роскомнадзор сможет заблокировать уличенный в цензуре ресурс или ограничить к нему доступ (замедлить трафик — прим. ред.). Также онлайн-платформа может получить штраф на сумму до 3 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ отказаться от размещения контента на иностранных ресурсах.