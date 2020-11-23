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При взрыве мины в Карабахе погиб полковник ВС Азербайджана

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© instagram.com

© instagram.com

Полковник вооруженных сил Азербайджана Бабек Самидли погиб, подорвавшись на мине в поселке Суговушан (Мадагиз) в Нагорном Карабахе.

Как сообщает местное агентство АПА, он будет похоронен завтра в Гёйчае.

По информации Минобороны РФ, в районе населенного пункта Мадагиз взорвалась мина, когда там работала совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих. В результате был ранен офицер российского контингента миротворческих сил, а офицер вооруженных сил Азербайджана погиб.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Российского военного доставили в госпиталь в Баку, пишет «РИА Новости». Его жизни ничто не угрожает.

© AP/TASS

© AP/TASS

Напомним, 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, несколько районов Карабаха перейдут под контроль Азербайджана. По линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В связи с решениями, принятыми для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Пограничному управлению ФСБ в Армении дополнительно выделено 188 военнослужащих и необходимое количество техники.

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