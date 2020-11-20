ФСБ введет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана

Пограничному управлению ФСБ в Армении выделено дополнительно 188 военнослужащих и необходимое количество техники.

Как сообщил на совещании у президента России директор ФСБ Александр Бортников, пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.

Уточняется, что они будут развернуты на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт.

По словам Бортникова, такие меры приняты по просьбе армянской стороны с целью поддержания мира в Нагорном Карабахе.

Глава ФСБ отметил, что азербайджанскую сторону об этом проинформировали.

Он добавил, что доставка резерва в Армению осуществляется с 18 по 20 ноября управлением авиации ФСБ и Министерства обороны.

Резерв совершит передвижение на участки ответственности 22 ноября и приступит к выполнению поставленных задач, приводит ТАСС слова Бортникова.

Для управления этим резервом в пункте 127 погранотряда (город Мегре) будет развернута оперативная группа ФСБ, заключил он.

Как писал ранее ridus.ru, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и их европейские союзники пытаются спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, ведущие страны НАТО «раздосадованы» тем, что война остановлена при посредничестве Москвы, поскольку это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья.

Напомним, 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, несколько районов Карабаха перейдут под контроль Азербайджана. По линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.