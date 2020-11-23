Снова против всех: власти Швеции призывают не носить маски в транспорте

Несмотря на рост числа заболевших, шведские власти заявили, что не видят необходимости носить маски в общественных местах и транспорте.

Ситуация в стране говорит о том, что у нас нет оснований рекомендовать ношение масок. Маски не должны использоваться как предлог, чтобы не соблюдать санитарную дистанцию, — заявила глава микробиологического отдела Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселль.

Позиция Швеции противоречит ВОЗ, которая рекомендует носить маски во всех общественных местах с целью замедления распространения вируса. Также заявление Виселль не согласуется с сообщением Шведской академии наук, в котором говорится, что качественная вентиляция и маски для лица являются важными мерами для снижения риска распространения Covid-19 в общественном транспорте.

Маски — это очень спорная тема, которая обсуждается все эти месяцы пандемии. Даже ВОЗ и CDC уже несколько раз поменяли свое отношение к маскам. Конечно, если рядом в транспорте кто-то чихает, то вам не поможет обычная маска. Но если вы сами болеете, но не знаете об этом, маска еще имеет какой-то смысл. Однако самое главное — это дистанция. Если вы будете спокойно сидеть на своем месте, не разговаривать, а после поездки продезинфицируете руки, то риск заразиться минимален, — пояснил ridus.ru академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Большинство экспертов здравоохранения по всему миру уверены, что маска способна защитить от заражения даже в переполненном вагоне метро. Но многие забывают, что для этого должны быть еще и другие условия.

Важна не только маска, но и хорошая вентиляция в транспорте, которая будет эффективно очищать помещение, — говорится в заявлении шведского Агентства общественного здравоохранения.

Всего в Швеции было зарегистрировано 201 055 заболевших и более 6300 умерших. По данным Университета Джона Хопкинса, за последний месяц в Швеции было зарегистрировано более 94 000 новых случаев заболевания.

Напомним, что Швеция была одной из немногих европейских стран, которая не ввела принудительную самоизоляцию и карантин в первую волну COVID-19.

Власти Швеции информировали своих граждан об опасности вируса, но избрали тактику выработки коллективного иммунитета. Были открыты школы, кафе, бары, рестораны и большинство предприятий. Маски носил только медицинский персонал.