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Как справляется в пандемией Швеция, отказавшаяся от карантина

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Швеция была одной из немногих европейских стран, которые не ввели принудительную самоизоляцию и карантин. Почти сразу же мнения о такой необычной стратегии разделились: одни провозгласили ее успехом, другие обрекли на провал.

Сейчас можно увидеть, что заболеваемость в Швеции была выше, чем в соседних странах. Также стоит отметить, что карантин в стране все-таки ввели, хотя он не был официальным, а носил добровольный характер. Тем не менее довольно-таки большой процент местных жителей придерживались общепринятых мер безопасности.

В новом исследовании ученые решили выяснить, как отразилась на стране такая добровольная самоизоляция. В частности, специалисты хотели понять, как изменились расходы местных жителей, и сравнили эти показания с соседней Данией.

Напомним, что Дания ввела принудительный карантин 11 марта, став одной из первых стран в Европе, кто ушел на самоизоляцию. В то же время Швеция продолжала вести привычный образ жизни.

Ученые обнаружили, что расходы — показатель поведения, а также экономической активности — сократились в Швеции почти на столько же, на сколько и в Дании: на 25 по сравнению с 29 процентами. Аналогичным образом данные из приложения Citymapper phone, которое помогает людям планировать свои маршруты поездок, свидетельствуют о том, что поездки в Стокгольм упали до 40% от нормального уровня.

В других крупных европейских городах во время принудительного карантина наблюдалось еще большее падение — в среднем до 20%. Таким образом, добровольная самоизоляция в Швеции не была столь эффективной для сокращения распространения коронавируса, как принудительная в соседних Дании и Норвегии. Заболеваемость и смертность в Швеции росли быстрее и снижались медленнее, чем в соседних странах.

По состоянию на 12 августа в Швеции зарегистрировано около 8200 подтвержденных случаев заболевания на миллион человек по сравнению с 1780 в Норвегии и 2560 в Дании. В Швеции на 100 000 человек приходится 57 смертей, тогда как в Норвегии — 5, а в Дании — 11.

Также высокий уровень смертности в Швеции обусловлен неспособностью предотвратить распространение вируса в домах престарелых.

Если говорить про вторую волну коронавируса, то для Швеции такие прогнозы делать еще рано, так как у них первая волна еще в самом разгаре. Пока что сравнивать Швецию с Данией и Норвегией не имеет смысла, — заключили аналитики.
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