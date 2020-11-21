Депутат Госдумы посоветовал, как защитить банковские карты от мошенников

Для сохранности денежных средств на банковских картах необходимо соблюдать правила кибергигиены и использовать несколько счетов для разных целей.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил важное значение СМС-оповещений и посоветовал не совершать покупки в сомнительных онлайн-магазинах.

По мнению Свинцова, следует завести две-три банковских карты. Одна из них — зарплатная, на другой могут находиться либо небольшие резервные накопления, предназначенные для каких-то крупных покупок, либо просто депозит. На отдельную карту, где нет средств, можно переводить деньги для приобретения продуктов питания и других мелких покупок. Она понадобится для различных покупок, в том числе в интернете, и поэтому держать на ней нужно только такую сумму, которую предстоит потратить в пределах двух-четырех дней, либо в момент перед самой покупкой.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Свинцов подчеркнул, что основную часть финансов необходимо хранить на неиспользуемых картах, чтобы персональные данные не попали в Сеть.

Он также заверил, что чеки после покупки забирать не обязательно, так как данные на них не способны помочь злоумышленникам украсть деньги со счета.

Ранее сообщалось, что Ассоциация банков «Россия» выступила с предложением узаконить практики заморозки переводов и платежей по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Эта инициатива может помочь в борьбе с кибермошенниками, но есть риск создать массу неудобств добросовестным участникам сделок.

По статистике МВД, в текущем году число преступлений с использованием интернет-технологий выросло на 85%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 123%, в шесть раз увеличилось количество мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт. Большую долю киберпреступлений составляют хищения средств, а данные клиентов финансовых учреждений регулярно «утекают» в Сеть.