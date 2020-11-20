Московским таксистам предложили выплачивать минимальную зарплату

Столичный департамент транспорта выступил с предложением ввести для таксистов минимальную зарплату.

Такой пункт предложено включить в законопроект о такси, который запрещает водителям работать без агрегаторов.

В Дептрансе Москвы считают, что необходимо установить «минимальный гарантированный доход водителя такси», который в столице должен быть не меньше, чем у профессионального водителя городского автобуса.

Также предлагается разрешить регионам по желанию закреплять желтые номера для такси на законодательном уровне, для чего требуется упросить процедуру их получения в МВД.

Чтобы избежать возникновения демпинга, в новом законе должно быть сохранено право регулирования количества такси в регионах, сообщили изданию «Подъём» в ведомстве.

Кроме того, что для обеспечения безопасности пассажиров МВД должно создать сервис онлайн-проверки достоверности водительских прав таксистов из стран ЕАЭС или обязать водителей-иностранцев получать права российского образца.

Как писал ранее ridus.ru, Министерство транспорта России собирается обязать водителей пассажирских автобусов и такси пользоваться специальными гаджетами, которые будут препятствовать сну за рулем. Эти устройства могут быть в виде наушников или браслетов, которые пищат, когда водитель засыпает. По мнению разработчиков нового стандарта, это также может быть более сложное устройство — камера, которая будет отслеживать движение глаз водителя.

Ведомство планирует внедрить данное новшество летом следующего года.

Министерство транспорта РФ также предложило запретить гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, становиться таксистами, водителями автобусов, троллейбусов или трамваев.

Кроме того, в декабре 2020 года власти Москвы собираются запустить новую систему контроля таксистов, которая ограничит доступ к работе водителям, имеющим штрафы за нарушение ПДД. Система также не позволит принимать заказы лицам без водительских прав, тем, кто нарушает ПДД, и так далее.