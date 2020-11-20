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Почти миллион добровольцев получили китайскую вакцину Sinopharm

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Представители китайской фармацевтической компании Sinopharm заявили, что их вакцину протестировали более миллиона добровольцев. Пока компания не предоставила никаких отчетов исследования, поэтому эффективность вакцины неизвестна.

Массовое тестирование препарата началось в июле. Среди добровольцев были люди разных возрастов и социальных групп. Испытания проводились не только в Китае, но и в других странах, в частности, в ОАЭ, Египте, Перу и Аргентине.

Мы не получили ни одного сообщения о тяжелых симптомах после вакцинации. У небольшого процента людей наблюдались незначительные симптомы, отмечают разработчики.

Китайская компания заявила, что на сегодняшний день она является лидером среди разработчиков вакцины от коронавируса. На сегодняшний день Sinopharm провела самые масштабные испытания препарата в рамках третьей фазы.

Китайский кандидат — это инактивированная вакцина, которая вводится двумя инъекциями. «Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты составляет примерно 97%. Получение второй дозы через 28 дней увеличивает эффективность вакцины еще на 3%», — сообщали ранее в компании.

Однако Sinopharm до сих пор не предоставила официальных результатов исследований, как это сделали, например, Pfizer и Moderna.

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