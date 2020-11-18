Российские вирусологи поделились мнением о трех лидерах «гонки вакцин»

В «гонке вакцин» появились три явных лидера. Это американские компании Moderna и Pfizer, а также Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Ридус» пообщался с ведущими российскими вирусологами и выяснил, что думают ученые о самых перспективных на сегодняшний день вакцинах.

НИЦЭМ им. Гамалеи

Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первым объявил о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Это векторная вакцина, которая представляет собой два штамма аденовируса с фрагментом ДНК SARS-CoV-2.

В вакцине содержится ослабленный вирус, который не способен заразить человека, но может помочь выработать стойкий иммунитет. Эта технология не нова: ранее ее использовали в вакцинах против лихорадки Эбола, вируса Зика и ВИЧ. Для усиления иммунного ответа вакцина «Спутник V» вводится двумя инъекциями.

В сентябре итоги первой и второй фаз исследования были опубликованы в журнале «Ланцет». Первые результаты показали, что вакцина помогает организму вырабатывать антитела.

О результатах третьей фазы испытаний стало известно 11 ноября. Российские ученые сообщили, что вакцина обеспечивает защиту на 92%.

В настоящее время используется несколько вакцин против коронавируса, однако невозможно за короткий срок оценить их эффективность. Разработаны две вакцины против коронавируса на основе информационных РНК вируса. Фармкомпания, которая разработала одну из них, заявила о 94-процентной эффективности. Но хранение такой вакцины требует температуры -70...-80 градусов. Отечественная вакцина на основе аденовируса человека типа V вызывает много вопросов. У 60—70% населения есть антитела к этому вирусу, что снижает эффективность вакцинации. В России разработана еще одна вакцина на основе инактивированного коронавируса. Но у нее есть свои плюсы и минусы. Разрабатываются еще пептидные вакцины, однако они требуют включения адъювантов для повышения иммуногенности. Но адъюванты обладают часто высокой токсичностью, — прокомментировал ridus.ru заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов НИИВС Станислав Георгиевич Маркушин.

Moderna

Базирующаяся в Массачусетсе биотехнологическая компания Moderna в сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения создала вакцину от коронавируса под названием мРНК-1273.

Вакцина разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Она стимулирует выработку вирусных белков, которые имитируют коронавирус, обучая иммунную систему человека распознавать его присутствие.



Несмотря на многообещающие исследования, за последние несколько лет ни одна мРНК-вакцина не получила разрешения на клиническое использование.

16 ноября Moderna объявила, что промежуточный анализ третьей фазы тестирования показывает, что вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, включая тяжелые случаи заболевания. Moderna намерена подать заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины уже в декабре 2020 года.

Наблюдая за разработкой различных вакцин на протяжении нескольких десятилетий, могу сказать, что нормальная вакцина создается пять лет минимум. После завершения третьей фазы испытаний обычно проводятся сравнительные тесты. Заявление Moderna и других компаний звучат безответственно. Мне интересно, 94% эффективности по сравнению с чем? Сильно сомневаюсь, что до завершения финальной стадии испытаний FDA разрешит им массовое использование вакцины, — рассказал ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Pfizer

Это одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, базирующаяся в Нью-Йорке. Pfizer в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech создала вакцину под названием BNT162b2.

Это тоже мРНК-вакцина, которая требует введения двух доз с интервалом в 21 день. Американская компания первой рассказала о результатах третьей фазы испытаний.

Pfizer и BioNTech 9 ноября объявили, что промежуточный анализ третьей фазы исследования показывает, что вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Никаких серьезных побочных эффектов в ходе испытаний не выявлено.

«Гонка вакцин» продолжается, и не исключено, что другие компании в ближайшее время предоставят информацию о своих вакцинах-кандидатах.

