Камеры начнут фиксировать в Москве водителей с непристегнутым ремнем

Дептранс Москвы сообщил, что водителей с непристегнутым ремнем и тех, кто пользуется телефоном во время движения, будут фиксировать дорожные камеры.

За такие нарушения будут автоматически выписываться штрафы.

В своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта подробно изложил принцип работы сертифицированных комплексов фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать нарушения. Всего этих камер будет восемь.

В беседе с газетой «Известия» руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов отметил, что с точки зрения безопасности дорожного движения это хорошая новость. «Но есть ли гарантия, что камера правильно зафиксирует отсутствие ремня безопасности или тот факт, что водитель может просто держать телефон в руке, не используя его?» — сказал автоэксперт в интервью.

Как отмечает издание, за непристегнутый ремень грозит штраф в размере 1000 рублей, а за использование телефона во время движения — 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что с 7 ноября вне зависимости от дня недели проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов.