В новом порядке выплаты больничных найдены большие плюсы
- 19 ноября 2020, 17:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал увидел несколько плюсов в решении правительства ввести новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству.
Теперь они будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.
По мнению Сигала, такая процедура минимизирует время от оформления больничного до получения работником выплаты.
Он также убежден, что благодаря новой схеме работодатели больше не смогут манипулировать подчиненными и оказывать на них давление.
Компания, в которой работает мама, оформившая больничный или пособие, больше никак не участвует в этом процессе, не собирает и не подает документы, а значит, не может их искусственно задерживать, — пояснил Сигал в интервью газете «Известия».
Новый порядок выплат предусматривает оформление электронного больничного, который затем направляется в Фонд социального страхования, где и происходит начисление. Раньше эта система была гораздо сложнее: сначала документы приносили на работу, затем писали заявление и потом ждали, пока больничный не окажется в ФСС.
Эксперт подчеркнул, что новая схема особо актуальна в условиях пандемии коронавируса, поскольку минимизирует необходимость присутствия в местах массового скопления людей.
Как отмечает издание, процесс перехода к новому порядку выплат больничных и пособий начался 2012 году. По состоянию на июль 2020-го в пилотном режиме к нему присоединились 77 из 85 субъектов Российской Федерации. «С 2022 года такую практику распространим на всю страну», — заявил 19 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С апреля нынешнего года установлен повышенный размер оплаты больничного листа. В Минтруде отметили, что изменения затронут около 2,3 миллиона работающих граждан страны с маленькими зарплатами и стажем работы.
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