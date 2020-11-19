Член СПЧ: практика показывает актуальность нового закона об иноагентах

Отсутствие реакции некоторых критиков российских выборов на очевидные нарушения в ходе голосования в США вызывает подозрения в их политической ангажированности. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод во время круглого стола «Кризис доверия к выборам в США: причины и последствия».

Некоторые НКО и отдельные эксперты активно ругают российскую избирательную систему за всевозможные нарушения. Но они почему-то молчат, когда речь заходит о нарушениях и недопуске наблюдателей в США. Таким образом, те усилия, которые принимаются нашими законодателями относительно вмешательства иностранных агентов во внутренние избирательные процессы России, вполне обоснованны, — отметил Брод.

Член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш, который занимается мониторингом выборов президента США, рассказал о наличии в интернете сайта «Карта нарушений США». По его словам, портал регулярно пополняется сведениями о всевозможных инцидентах и нарушениях, допущенных в ходе американской президентской кампании. Лукаш считает, что «Карта нарушений» является, по сути, единственной структурой, которая следит за чистотой выборов в США.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур.

Кроме того, законопроект приравнивает к иностранным агентам незарегистрированные общественные организации и запрещает размещать в СМИ материалы об иноагентах без соответствующей маркировки. Согласно документу, кандидаты в депутаты, получающие зарубежное финансирование, будут обязаны информировать избирателей об исполнении ими функции иностранного агента.