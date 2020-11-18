найти ×
   
  • USD -0.33
    75.93
  • EUR -0.16
    90.23
СохранитьСохранено0
×

002370

Эксперт: новый закон об иноагентах — ответная мера на действия Запада

Small f632c44589
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект также приравнивает к иностранным агентам незарегистрированные общественные организации и запрещает размещать в СМИ материалы об иноагентах без соответствующей маркировки. Кроме того, согласно документу, кандидаты в депутаты, получающие зарубежное финансирование, будут обязаны информировать избирателей об исполнении ими функции иностранного агента.

Мы говорим: получаете деньги из иностранных структур — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иноагента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами, — пояснил Пискарев.

От обязанности подачи заявления на включение в список иноагентов освобождаются лишь дипломатические работники и аккредитованные иностранные журналисты, передает ТАСС.

«Инициатива сенаторов и депутатов — это ответная мера на гибридные действия оппонентов России, которые после принятия закона об иностранных агентах начали всячески изворачиваться, обходя запреты и соответствующую маркировку, — прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Были попытки лишить себя юридического лица либо использовать посредников при передаче финансовых средств. По сути, речь зашла об уходе от налогов и выводе иноагентов из-под внимания надзорных органов. Таким образом, потребовалось закрытие этих лазеек. При этом в список иноагентов попадут только те лица, которые получают за свою деятельность финансовое вознаграждение от иностранных структур».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео
30053671читать позжечитаю позже
Животные
«Я пешком постою»: кот отказался лезть в ванну к хозяйке
29047849читать позжечитаю позже

главное


Еда
Здоровье
Найден вкусный способ профилактики потери памяти с возрастом

Этот продукт помогает замедлить развитие когнитивных нарушений у пожилых людей.

8021365читать позжечитаю позже

Здоровье
Переболевший COVID-19 поделился «нестандартными» симптомами28 октября

Он рассказал и о длительных последствиях болезни.

-6014898читать позжечитаю позже