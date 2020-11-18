Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект также приравнивает к иностранным агентам незарегистрированные общественные организации и запрещает размещать в СМИ материалы об иноагентах без соответствующей маркировки. Кроме того, согласно документу, кандидаты в депутаты, получающие зарубежное финансирование, будут обязаны информировать избирателей об исполнении ими функции иностранного агента.

Мы говорим: получаете деньги из иностранных структур — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иноагента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами, — пояснил Пискарев.

От обязанности подачи заявления на включение в список иноагентов освобождаются лишь дипломатические работники и аккредитованные иностранные журналисты, передает ТАСС.



«Инициатива сенаторов и депутатов — это ответная мера на гибридные действия оппонентов России, которые после принятия закона об иностранных агентах начали всячески изворачиваться, обходя запреты и соответствующую маркировку, — прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Были попытки лишить себя юридического лица либо использовать посредников при передаче финансовых средств. По сути, речь зашла об уходе от налогов и выводе иноагентов из-под внимания надзорных органов. Таким образом, потребовалось закрытие этих лазеек. При этом в список иноагентов попадут только те лица, которые получают за свою деятельность финансовое вознаграждение от иностранных структур».