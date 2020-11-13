Эксперт оценил рекомендацию Роскомнадзора по поводу YouTube

Роскомнадзор призвал российские СМИ отказаться от размещения своих видеоматериалов на платформе YouTube. По мнению РКН, в последнее время участились случаи блокировки контента западными онлайн-сервисами, что ущемляет свободу СМИ в целом и каждого отдельного журналиста в частности.

«Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — уточнили в ведомстве.



Специалисты Роскомнадзора рекомендуют российским журналистам публиковать видео на платформах отечественных IT-компаний.

Google действительно систематически блокирует контент наших СМИ. Например, недавно на YouTube запретили ролик о расследовании крушения малайзийского «Боинга» на Украине. Видео демонстрировало альтернативную точку зрения. И блокировка — это, безусловно, акт цензуры, который ущемляет интересы пользователей, желающих рассматривать то или иное событие с разных сторон. Так что реакция Роскомнадзора понятна. При этом Роскомнадзор никого не обязывает полностью отказываться от YouTube, а лишь призывает СМИ размещать свой контент в том числе и на отечественных платформах. Совет вполне правильный: ведь далеко не всегда российским властям удается оспаривать решения западных IT-корпораций по поводу блокировки контента, — рассказал в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«В России есть достаточно развитые интернет-платформы, пригодные для размещения видео и любого другого контента. На мой взгляд, следование рекомендации Роскомнадзора позволит сохранить в нашей стране информационное разнообразие, несмотря на усиление цензуры со стороны иностранных IT-гигантов», — добавил эксперт.

Как ранее писал ridus.ru, пользователи Сети посчитали призыв Роскомнадзора неактуальным. Они убеждены, что ни одно СМИ не станет по доброй воле уходить из YouTube, поскольку достойно работающих российских видеохостингов на данный момент, к сожалению, нет.