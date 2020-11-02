Названы самые перспективные вакцины-кандидаты от коронавируса

Более 150 вакцин против коронавируса находятся в разработке по всему миру, и ученые надеются, что в ближайшее время одна из них получит разрешение на массовое использование.

Вывод вакцины на рынок обычно занимает от 10 до 15 лет. Самой быстрой оказалась разработка вакцины против эпидемического паротита в 1960-х, которую создавали четыре года. Вакцину от коронавируса хотят создать за год.

«Ридус» сделал подборку самых перспективных вакцин-кандидатов, одна из которых может стать той самой вакциной от COVID-19.

Напомним, что все вакцины проходят трехэтапный процесс клинических испытаний, прежде чем получают разрешение на массовое применение. Во время первой фазы ученые тестируют препарат на маленькой группе добровольцев, чтобы убедиться в безопасности вакцины.

Второй этап испытаний более обширен: он включает в себя гораздо больше участников, часть из которых находится в группе риска перед новым вирусом. Третья фаза самая масштабная, так как вакцина уже показала свою безопасность, и теперь самое время выяснить, насколько она эффективна. Во время этого этапа вакцина-кандидат тестируется на людях разных возрастов, чтобы понять, какой иммунный ответ она вызывает.

Учитывая острую необходимость в связи с пандемией коронавируса, некоторые разработчики вакцин сокращают клинические тесты, одновременно проводя сразу несколько фаз испытаний. Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что независимые комиссии по мониторингу данных и безопасности могут досрочно завершить испытания, если их промежуточные результаты будут в подавляющем большинстве положительными или отрицательными.



Итак, какие же вакцины на сегодняшний день являются самыми перспективными и готовыми к массовому применению?

НИЦЭМ им. Гамалеи

Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первым объявил о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

Российские ученые создали вирусную векторную вакцину, в которой используется ослабленная версия аденовируса, вызывающего простуду, для введения в организм спайкового белка SARS-CoV-2. В этой вакцине используются два штамма аденовируса, поэтому для усиления иммунного ответа требуется вторая инъекция через 21 день.

Сейчас вакцина проходит третью фазу испытаний, в которой примут участие более 40 тысяч человек в России и Беларуси. К исследованиям позже присоединятся ряд стран, среди которых ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.

На днях стало известно, что вакцину протестировали на 28 добровольцах пенсионного возраста. Самому старшему участнику исследовательской группы 82 года.

Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России и, в соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может использоваться для вакцинации населения в России.



Novavax

Биотехнологическая компания, базирующаяся в Гейтерсберге, ведет разработку вакцины под названием NVX-CoV2373.

Вакцина направлена на шипы коронавируса, которые помогают вирусу цепляться и проникать в клетки. Блокируя этот белок, вакцина мешает вирусу проникнуть в клетки и заразить человека. Разработчики советуют вводить вакцину вместе с запатентованным адъювантом Matrix-M — соединением, которое стимулирует иммунные клетки.

Вакцина NVX-CoV2373 вводится двумя дозами с интервалом в 21 день. В начале сентября завершилась первая фаза испытаний, которая подтвердила безопасность вакцины. Она помогала организму вырабатывать антитела к коронавирусу на более высоком уровне, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Третий этап испытаний начался 24 сентября в Великобритании. В ходе тестирования вакцину получат 10 000 человек как с хроническими заболеваниями, так и без них.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson — одна из крупнейших корпораций в мире, базирующаяся в Нью-Джерси, которая занимается разработкой медицинских и фармацевтических продуктов.

Сейчас компания разрабатывает вакцину JNJ-78436735, которая представляет собой аденовирус с фрагментом ДНК SARS-CoV-2. Конечно же, вирус генетически изменен, так что он не может воспроизводиться в организме, но может защитить человека.

Эта технология не нова: ранее ее использовали в вакцинах против лихорадки Эбола, вируса Зика и ВИЧ. В июле исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что вакцина вырабатывала нейтрализующие антитела у обезьян и обеспечивала «полную или почти полную» защиту всего одной дозой.

Третью фазу испытаний Johnson & Johnson начали 23 сентября. В заключительном испытании примут участие более 60 тысяч добровольцев, среди которых будут люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

12 октября Johnson & Johnson объявила, что приостановила эти испытания для независимой проверки безопасности из-за необъяснимой болезни участника. Компания не предоставила никаких подробностей, отчасти для защиты конфиденциальности пациента, но заявила, что болезни и несчастные случаи нередко случаются в крупных экспериментах. Уже 23 октября испытания были продолжены.

Оксфордская вакцина

Университет Великобритании в сотрудничестве с биофармацевтической компанией AstraZeneca ведет разработку вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19.



Исследовательская группа из Оксфорда перевела спайковый белок SARS-CoV-2, который помогает коронавирусу проникать в клетки, в ослабленную версию аденовируса, который вызывает обычную простуду.

Когда этот измененный аденовирус вводят человеку, спайковый белок может вызывать иммунный ответ. Предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний показали, что вакцина вызвала сильный иммунный ответ, включая повышение уровня антител и ответов Т-клеток.

У добровольцев были незначительные побочные эффекты — усталость и головная боль. Сейчас вакцина проходит третью фазу испытаний в Бразилии, Великобритании, США и Южной Африке. Всего компания хочет привлечь более 50 000 добровольцев.

Sinovac

Китайская биофармацевтическая компания в сотрудничестве с бразильским исследовательским центром «Бутантан» тоже готовят вакцину от коронавируса. CoronaVac — это инактивированная вакцина. В ней используется неинфекционная версия коронавируса, которая сможет вызвать иммунный ответ.



Китайская вакцина 3 июля получила разрешение на переход к третьему этапу испытаний. Предварительные эксперименты на макаках показали, что вакцина помогает вырабатывать антитела, которые нейтрализуют десять штаммов SARS-CoV-2.

Результаты второй фазы испытаний, во время которой вакцина тестировалась на людях, также показали, что вакцина вырабатывала антитела без серьезных побочных реакций.