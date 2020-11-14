Лоза прокомментировал призыв Меладзе бойкотировать новогодние телешоу

Призыв певца Валерия Меладзе объявить бойкот новогодним развлекательным телепрограммам вряд ли получит широкую поддержку, считает музыкант Юрий Лоза.

По его мнению, на место отказавшихся артистов придут другие, которых обычно не зовут в такие передачи.

Ранее Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram обращение к представителям российского шоу-бизнеса с призывом отказаться от съемок в новогодних «огоньках». По его словам, без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и поэтому сниматься в новогодних программах тоже не стоит. Певец предположил, что, может быть, только тогда «кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев».

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Лоза объяснил в интервью «РИА Новости», что в новогодних телешоу участвуют лишь 10% артистов, причем одних и тех же из года в год. «А 90% артистов туда не приглашают, они сидят дома, — утверждает музыкант. — Так вот, они с удовольствием заполнят эту нишу».

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин поддержал Валерия Меладзе, хотя и допустил, что мало кто присоединится к бойкоту. «Всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание», — возмутился Пригожин.

Как писал ранее ridus.ru, Юрий Лоза раскритиковал систему учета больных коронавирусной инфекцией россиян и заявил о своих подозрениях в «раздувании паники» вокруг ситуации с COVID-19. По словам артиста, решение правительства Москвы больно ударит по его коллегам, так как они лишатся доходов от новогодних праздников. «Ранее объявленные концерты и вожделенные новогодние корпоративы „накрылись медным тазом“, а всем артистам предложено впасть в зимнюю спячку и сосать лапу. Ну, или менять род занятий», — заключил Лоза.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В том числе с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

