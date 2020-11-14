В ОП РФ требуют усилить контроль за иностранным финансированием НКО

Члены Общественной палаты РФ обратились Минюст с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.

В ОП РФ полагают, что в последнее информационно-политическая активность НКО, получающих финансирование из-за рубежа, стремительно возрастает.

«В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием», — говорится в обращении, подписанном руководителем рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александром Малькевичем.



Общественники выделили несколько простых приемов, которые позволяют НКО обходить ограничения, установленные для организаций — иностранных агентов. Речь, в частности, идет о получении финансирования с помощью донатов или биткойн-кошельков, а также о возможности создавать НКО и не регистрировать их в Минюсте.

«Ни один правоохранительный орган не сможет выяснить реальное происхождение получаемых средств, даже если поток денег будет напрямую идти из ЦРУ или МИ-6. Но это половина беды. Если покопаться, запросить внешних партнеров Финразведки, то с трудом, но что-нибудь выяснить удастся. Более серьёзной проблемой является правовой пробел, благодаря которому сегодня на законных основаниях функционируют почти все структуры западной „мягкой силы“. Речь идёт о возможности в соответствии с федеральным законом „Об общественных объединениях“ создавать НКО и не регистрировать их в Минюсте РФ. В общем, вы собираетесь, проводите собрание учредителей, утверждаете типовой устав, и организация готова. Создали сайт. Открыли биткойн-кошелёк. Всё», — прокомментировал ранее глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» Сергей Карнаухов.