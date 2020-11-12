Яшин рискует получить статус иностранного агента
- 12 ноября 2020, 17:42
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин подключил к своему YouTube-каналу сервис для донатов. Политолог Алексей Мухин считает, что таким образом Яшин может получать финансирование из-за рубежа.
У меня нет сомнений, что этим каналом воспользуются внешние источники для пополнения кошельков нашей так называемой оппозиции. Пора, пожалуй, наделять статусом иностранного агента не только юридических лиц, но и физических. Разумеется, нужно вводить еще ограничения и штрафы за такое беспардонное использование иностранного финансирования. Пусть хоть так в казну доход приносят, — пишет Мухин на своей странице в Facebook.
Получение финансирования с помощью донатов или биткойн-кошельков — модная среди иноагентов тенденция, обратил внимание глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.
«Ни один правоохранительный орган не сможет выяснить реальное происхождение получаемых средств, даже если поток денег будет напрямую идти из ЦРУ или МИ-6. Но это половина беды. Если покопаться, запросить внешних партнеров Финразведки, то с трудом, но что-нибудь выяснить удастся. Более серьёзной проблемой является правовой пробел, благодаря которому сегодня на законных основаниях функционируют почти все структуры западной „мягкой силы“. Речь идёт о возможности в соответствии с федеральным законом „Об общественных объединениях“ создавать НКО и не регистрировать их в Минюсте РФ. В общем, вы собираетесь, проводите собрание учредителей, утверждаете типовой устав, и организация готова. Создали сайт. Открыли биткойн-кошелёк. Всё», — добавил эксперт.
Ранее председатель Совета депутатов округа Красносельский Илья Яшин был уличен в повышении собственной зарплаты на 62% — примерно на 1,2 миллиона рублей.
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