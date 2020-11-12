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Яшин рискует получить статус иностранного агента

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Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин подключил к своему YouTube-каналу сервис для донатов. Политолог Алексей Мухин считает, что таким образом Яшин может получать финансирование из-за рубежа.

У меня нет сомнений, что этим каналом воспользуются внешние источники для пополнения кошельков нашей так называемой оппозиции. Пора, пожалуй, наделять статусом иностранного агента не только юридических лиц, но и физических. Разумеется, нужно вводить еще ограничения и штрафы за такое беспардонное использование иностранного финансирования. Пусть хоть так в казну доход приносят, — пишет Мухин на своей странице в Facebook.

Получение финансирования с помощью донатов или биткойн-кошельков — модная среди иноагентов тенденция, обратил внимание глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Ни один правоохранительный орган не сможет выяснить реальное происхождение получаемых средств, даже если поток денег будет напрямую идти из ЦРУ или МИ-6. Но это половина беды. Если покопаться, запросить внешних партнеров Финразведки, то с трудом, но что-нибудь выяснить удастся. Более серьёзной проблемой является правовой пробел, благодаря которому сегодня на законных основаниях функционируют почти все структуры западной „мягкой силы“. Речь идёт о возможности в соответствии с федеральным законом „Об общественных объединениях“ создавать НКО и не регистрировать их в Минюсте РФ. В общем, вы собираетесь, проводите собрание учредителей, утверждаете типовой устав, и организация готова. Создали сайт. Открыли биткойн-кошелёк. Всё», — добавил эксперт.

Ранее председатель Совета депутатов округа Красносельский Илья Яшин был уличен в повышении собственной зарплаты на 62% — примерно на 1,2 миллиона рублей.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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