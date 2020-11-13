Дептранс сообщил о росте числа жертв ДТП с пьяными водителями

Число погибших в автомобильных авариях с участием нетрезвых водителей выросло за первые 10 месяцев 2020 года на 10% по сравнению с прошлым годом.

Такую статистику опубликовал столичный департамент транспорта.

По информации ведомства, на прежнем уровне осталось количество ДТП с пьяными водителями и число раненых в этих авариях.

За 10 месяцев этого года на дорогах выявили уже 17,5 тысяч водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приводит Дептранс Москвы данные ГИБДД в своем Telegram-канале.

В апреле Госавтоинспекция РФ сообщила, что на российских дорогах количество смертей в ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось в первом квартале 2020 года на 27%. За январь — март этого года зафиксировано 2100 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 440 человек, пострадали около 3000. За аналогичный период 2019 года случилось 2200 таких аварий, в них погибли 606 человек, еще 3200 пострадали.

Как писал ранее ridus.ru, в столичном Дептрансе рассказали о программе по снижению числа смертельных аварий в городе. Она уже начала успешно реализовываться: если 10 лет назад показатель смертности на дорогах Москвы составлял 6,6 погибших в ДТП на 100 тысяч человек, то в 2019 году он уменьшился до 3,5, став самым низким по стране.

Поэтому в планы столичного департамента транспорта входит снижение статистики до 3,3 погибших к 2023 году, 2 — к 2030 году и менее 1 — к 2040-му.