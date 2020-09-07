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Дептранс сообщил о планах по снижению числа смертельных ДТП в Москве

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В столичном Дептрансе рассказали о программе по снижению числа смертельных аварий в городе.

Она уже начала успешно реализовываться: если 10 лет назад показатель смертности на дорогах Москвы составлял 6,6 погибших в ДТП на 100 тысяч человек, то в 2019 году он уменьшился до 3,5, став самым низким по стране.

Однако, когда речь идет о человеческой жизни, это все равно еще очень много.

Поэтому в планы столичного департамента транспорта входит снижение статистики до 3,3 погибших к 2023 году, 2 — к 2030 году и менее 1 — к 2040-му.

Чтобы добиться таких результатов, специалисты изучили географию аварий и выбрали восемь главных параметров, которые можно контролировать с целью предотвращения ДТП, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Например, программа на МКАД включает в себя регулирование проезда грузовиков, улучшение инфраструктуры, безопасный подход к проведению ремонта на дороге, контроль движения мотоциклов», — говорится в сообщении.

Также следует обратить внимание на необходимость сокращения на дорогах количества старых и больших автомобилей, а также на повышение безопасности такси и машин каршеринга.

Ранее Дептранс успокоил столичных водителей: пока им можно ездить по выделенкам в выходные дни.

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