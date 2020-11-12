Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста

Решением Верховного суда РФ основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из-под домашнего ареста.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В частности, американцу запрещено покидать пределы своей квартиры с 20:00 до 6:00.

Кроме того, до 12 января 2021 года ему нельзя общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также находиться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро.

Дело Майкла Калви передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы, пишет ФАН.

Как отмечает «РЕН ТВ», на свободу отпущены и другие фигуранты дела о растрате, включая партнера инвестора Филиппа Дельпаля.

В ходе судебного заседания выяснилось, что долг в 2,5 млрд рублей, ставшим основанием для возбуждения дела, был погашен.

Суд также снял арест с имущества родственников некоторых фигурантов дела. В том числе это касается московских квартир супруги обвиняемого по этому делу топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и матери еще одного обвиняемого — Ивана Зюзина.

Как сообщает газета «Известия», ранее стало известно, что суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков. Поводом для прекращения дела стал отказ банка от иска.

Напомним, что Калви был арестован в России в феврале 2019 года вместе с четырьмя топ-менеджерами Baring Vostok в связи с делом о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сам он считает причиной задержания корпоративный спор с Артемом Аветисяном.

Свою вину Калви не признает.