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Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Решением Верховного суда РФ основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из-под домашнего ареста.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В частности, американцу запрещено покидать пределы своей квартиры с 20:00 до 6:00.

Кроме того, до 12 января 2021 года ему нельзя общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также находиться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро.

Дело Майкла Калви передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы, пишет ФАН.

Как отмечает «РЕН ТВ», на свободу отпущены и другие фигуранты дела о растрате, включая партнера инвестора Филиппа Дельпаля.

В ходе судебного заседания выяснилось, что долг в 2,5 млрд рублей, ставшим основанием для возбуждения дела, был погашен.

Суд также снял арест с имущества родственников некоторых фигурантов дела. В том числе это касается московских квартир супруги обвиняемого по этому делу топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и матери еще одного обвиняемого — Ивана Зюзина.

Как сообщает газета «Известия», ранее стало известно, что суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков. Поводом для прекращения дела стал отказ банка от иска.

Напомним, что Калви был арестован в России в феврале 2019 года вместе с четырьмя топ-менеджерами Baring Vostok в связи с делом о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сам он считает причиной задержания корпоративный спор с Артемом Аветисяном.

Свою вину Калви не признает.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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