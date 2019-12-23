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Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Новое обвинение, выдвинутое следствием вместо прежнего, никак не повлияло на позицию основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он не признает своей вины, заявил адвокат американца Дмитрий Клеточкин.

«Мой подзащитный отвергает причастность к любым преступлениям, как бы они ни были сформулированы», — цитирует ТАСС слова защитника.

Адвокат не стал уточнять, какую конкретно статью вменяют Калви, поскольку дал подписку о неразглашении. По данным источника ТАСС, следствие 23 декабря предъявило международному инвестору обвинение в «растрате в особо крупном размере» вместо «мошенничества в особо крупном размере».

Напомним, что Калви был арестован в России в феврале 2019 года вместе с четырьмя топ-менеджерами Baring Vostok в связи с делом о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сам он считает причиной задержания корпоративный спор с Артемом Аветисяном.

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Комментарии (1)

  • Small 37e77235fa
    Андрей Горченковсегодня, 22:16

    Когда на кону такие большие деньги никто ему не сможет помочь, пусть он даже не виновен. Калви отдаст все, не думаю, что он захочет сидеть в нашей тюрьме.

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