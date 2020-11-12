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Безопасно ли летать на самолетах в разгар второй волны Covid-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что в разгар пандемии безопаснее всего оставаться дома. Но жизнь не заканчивается, и многим из нас приходится пользоваться самолетами, чтобы навещать родственников, летать в командировки и отпуска.

В новой статье ученые решили рассказать, насколько безопасно пользоваться воздушным транспортом во время пандемии.

Несмотря на рост числа заболевших по всему миру, авиакомпании не собираются останавливать продажу билетов. Более того, с декабря крупнейшие авиакомпании Southwest и United Airlines снова начнут продавать билеты на все места в салоне.

Это позволит большому количеству людей отправиться в путешествия в новогодние праздники.

Американская авиакомпания JetBlue Airways вместе с Delta и Alaska тоже планируют отменить все ограничения в следующем году. Представители авиаиндустрии говорят, что летать безопасно, ссылаясь на исследования, которые доказали, что риск распространения вируса в самолетах очень низок, если все носят маски.

С этой позицией согласен и вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Маски в самолетах являются требованием не врачей, а авиакомпаний. На самом деле в современных самолетах отличная вентиляция, и если соблюдать все правила безопасности, то риск заразиться минимален. Если во время полета вы будете находиться на своем месте, а также дезинфицировать руки, то шансы поймать коронавирус очень небольшие, — пояснил ridus.ru Зверев.

Про важность вентиляции в помещении в последнее время говорят многие специалисты. Например, в кинотеатрах и театрах, как правило, вентиляция слабая, из-за чего риск заразиться вирусными заболеваниями достаточно высок, даже если вы находитесь в маске.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (СВС) отмечают, что нахождение на расстоянии двух метров от других людей не гарантия безопасности. К тому же не стоит забывать, что заразиться коронавирусом можно не только в салоне самолета, но и в аэропорту.

Например, при выдаче багажа обычно образуются толпы. Ученые рекомендуют пользоваться ручной кладью или забирать багаж после того, как основной поток пассажиров разойдется.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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