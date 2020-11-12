Безопасно ли летать на самолетах в разгар второй волны Covid-19

Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что в разгар пандемии безопаснее всего оставаться дома. Но жизнь не заканчивается, и многим из нас приходится пользоваться самолетами, чтобы навещать родственников, летать в командировки и отпуска.

В новой статье ученые решили рассказать, насколько безопасно пользоваться воздушным транспортом во время пандемии.

Несмотря на рост числа заболевших по всему миру, авиакомпании не собираются останавливать продажу билетов. Более того, с декабря крупнейшие авиакомпании Southwest и United Airlines снова начнут продавать билеты на все места в салоне.

Это позволит большому количеству людей отправиться в путешествия в новогодние праздники.

Американская авиакомпания JetBlue Airways вместе с Delta и Alaska тоже планируют отменить все ограничения в следующем году. Представители авиаиндустрии говорят, что летать безопасно, ссылаясь на исследования, которые доказали, что риск распространения вируса в самолетах очень низок, если все носят маски.

С этой позицией согласен и вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.



Маски в самолетах являются требованием не врачей, а авиакомпаний. На самом деле в современных самолетах отличная вентиляция, и если соблюдать все правила безопасности, то риск заразиться минимален. Если во время полета вы будете находиться на своем месте, а также дезинфицировать руки, то шансы поймать коронавирус очень небольшие, — пояснил ridus.ru Зверев.

Про важность вентиляции в помещении в последнее время говорят многие специалисты. Например, в кинотеатрах и театрах, как правило, вентиляция слабая, из-за чего риск заразиться вирусными заболеваниями достаточно высок, даже если вы находитесь в маске.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (СВС) отмечают, что нахождение на расстоянии двух метров от других людей не гарантия безопасности. К тому же не стоит забывать, что заразиться коронавирусом можно не только в салоне самолета, но и в аэропорту.

Например, при выдаче багажа обычно образуются толпы. Ученые рекомендуют пользоваться ручной кладью или забирать багаж после того, как основной поток пассажиров разойдется.