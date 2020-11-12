Как пандемия COVID-19 повлияла на работу кинотеатров и театров

С тех пор, как кинотеатрам, музеям и театрам вновь разрешили работать, прошло несколько месяцев. Новые правила и ограничения не убавили интерес к искусству у людей, поэтому на выставках и кинопремьерах почти всегда был аншлаг, признаются эксперты.

Но не все было так гладко, так как многие театры и кинозалы получили штрафы из-за того, что не все посетители хотели соблюдать новые правила. Например, некоторые столичные ДК и кинотеатры получили внушительные штрафы за недостаточный контроль над масочным режимом, а также за отсутствие приборов для дезинфекции воздуха.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней.

Также Минкульт дал указание театрам и кинозалам сократить количество продаваемых билетов на мероприятия — зрительные залы разрешено заполнять не более чем на 25%.



Поэтому последние месяцы за масочным режимом, а также социальным дистанцированием строго следят в общественных местах. Но до сих пор у ученых нет достоверных данных, которые бы доказали, что маски могут защитить от заражения в помещении.

Кинотеарты и театры наряду с общественным транспортом являются местами большого скопления людей. Как правило, в залах театров и кинотеатров кресла стоят близко друг к другу, и даже шахматная рассадка не позволяет сохранить безопасное расстояние. В этих местах отсутствует нормальная вентиляция, поэтому даже небольшая концентрация вируса в воздухе способна заразить большое количество людей. Учитывая то, что каждые два часа в зал заходят разные люди, инфицированный воздух представляет большую опасность, — рассказал ridus.ru Маркушин Станислав Георгиевич, заведующий лаборатории генетики РНК-содержащих вирусов научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова.

По мнению многих ученых, главную роль в вопросе безопасности играют не маски, а хорошая вентиляция.

Так, во время последнего исследования ученых из Университета им. Мартина Лютера выяснилось, что при соблюдении санитарной дистанции, ношении масок и наличии хорошей вентиляции в помещении риск подцепить коронавирус на концерте минимален.

В среднем на каждые 100 тысяч человек вирус могут подхватить от 5 до 15 человек. Но как только из этих условий пропадает хорошая вентиляция зала, число новых зараженных может увеличиться на 23%.



