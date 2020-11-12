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Как пандемия COVID-19 повлияла на работу кинотеатров и театров

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Коллаж/Ridus.ru

© Коллаж/Ridus.ru

С тех пор, как кинотеатрам, музеям и театрам вновь разрешили работать, прошло несколько месяцев. Новые правила и ограничения не убавили интерес к искусству у людей, поэтому на выставках и кинопремьерах почти всегда был аншлаг, признаются эксперты.

Но не все было так гладко, так как многие театры и кинозалы получили штрафы из-за того, что не все посетители хотели соблюдать новые правила. Например, некоторые столичные ДК и кинотеатры получили внушительные штрафы за недостаточный контроль над масочным режимом, а также за отсутствие приборов для дезинфекции воздуха.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней.

Также Минкульт дал указание театрам и кинозалам сократить количество продаваемых билетов на мероприятия — зрительные залы разрешено заполнять не более чем на 25%.

Поэтому последние месяцы за масочным режимом, а также социальным дистанцированием строго следят в общественных местах. Но до сих пор у ученых нет достоверных данных, которые бы доказали, что маски могут защитить от заражения в помещении.

Кинотеарты и театры наряду с общественным транспортом являются местами большого скопления людей. Как правило, в залах театров и кинотеатров кресла стоят близко друг к другу, и даже шахматная рассадка не позволяет сохранить безопасное расстояние. В этих местах отсутствует нормальная вентиляция, поэтому даже небольшая концентрация вируса в воздухе способна заразить большое количество людей. Учитывая то, что каждые два часа в зал заходят разные люди, инфицированный воздух представляет большую опасность, — рассказал ridus.ru Маркушин Станислав Георгиевич, заведующий лаборатории генетики РНК-содержащих вирусов научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова.

© Владимир Гердо/ТАСС

По мнению многих ученых, главную роль в вопросе безопасности играют не маски, а хорошая вентиляция.

Так, во время последнего исследования ученых из Университета им. Мартина Лютера выяснилось, что при соблюдении санитарной дистанции, ношении масок и наличии хорошей вентиляции в помещении риск подцепить коронавирус на концерте минимален.

В среднем на каждые 100 тысяч человек вирус могут подхватить от 5 до 15 человек. Но как только из этих условий пропадает хорошая вентиляция зала, число новых зараженных может увеличиться на 23%.


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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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