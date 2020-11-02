Помогут ли маски и социальная дистанция не подхватить COVID в театре и кино

Команда немецких ученых из Университета им. Мартина Лютера решила провести эксперимент, в ходе которого выяснилось, помогает ли санитарное дистанцирование защититься от коронавируса во время массовых мероприятий.



Во время пандемии многие концертные залы, кинотеатры и театры продолжили свою работу, однако ввели новые ограничения. Например, от посетителей требуют ношения масок, а между сидениями стали оставлять пустые места для сохранения санитарной дистанции.

Несмотря на предпринимаемые меры, массовые мероприятия, проходящие в закрытых помещениях без должной вентиляции, являются факторами повышенной опасности. Во время спектаклей, спортивных мероприятий и кино все еще высок риск заразиться SARS-CoV-2, — пишут немецкие исследователи.

В ходе нового исследования эпидемиологи просчитали, с какой скоростью коронавирус может перемещаться в закрытых помещениях. Для наглядности авторы работы решили провести эксперимент и пригласили 1,2 тысячи добровольцев на концерт.

Перед экспериментом все участники сдали тест на коронавирус, а во время концерта находились в масках. Посетители заняли свои места в концертном зале и на протяжении нескольких часов слушали поп-музыку.

Отмечается, что помещение по стандартам было максимально приближено к концертному залу со средней вентиляцией. Во время эксперимента ученые несколько раз просили участников поменять свои места, рассаживая их на разные расстояния.

Это помогло ученым в создании компьютерной модели, которая вычислила, какое количество аэрозольных частиц и других потенциальных переносчиков SARS-CoV-2 достигало каждого добровольца на разном расстоянии.

Моделирование показало, что при соблюдении санитарной дистанции, ношении масок и наличии хорошей вентиляции в помещении риск подцепить коронавирус на концерте минимален. В среднем на каждые 100 тысяч человек вирус бы подхватили от 5 до 15 человек, — пишут исследователи.

Это увеличение заболевших составляет примерно 0,4—2,3%. Если в концертном зале плохо работает вентиляция, а посетители сидят бок о бок, то число новых зараженных может увеличиться на 23%.

Поэтому ученые рекомендуют усилить контроль за работой вентиляции, а также сохранить рекомендации по ношению масок во время массовых мероприятий.