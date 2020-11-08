В Москве установлен температурный рекорд

В воскресенье, 8 ноября, в столице был установлен температурный рекорд.

Столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, этот показатель на 7−8 градусов превышает климатическую норму.

«Более того, такой высокой температуры воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет», — рассказал он «РИА Новости».

Леус уточнил, что на метеостанции ВДНХ в Москве воздух прогрелся до +10 уже к 11 часам утрам.

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Синоптик также отметил, что абсолютный суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня был установлен в 1927 году, а составляет он 12 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что на всей территории России среднемесячная температура в ноябре будет около и выше нормы.

Кроме того, синоптики предсказали снежную, но достаточно теплую зиму в средней полосе России.

Также сообщалось, что наступление климатической зимы в Москве в этом году сдвинется на две-три недели. При самом оптимистичном сценарии устойчивые отрицательные температуры воздуха установятся в конце ноября.