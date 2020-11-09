найти ×
   
  • USD
    76.95
  • EUR
    91.50
СохранитьСохранено0
×

002289

Баку принес извинения Москве за случайно сбитый Ми-24

Small f1a6d446e0
© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

МИД Азербайджана признал, что армия страны по трагической случайности сбила российский вертолет Ми-24.

Российской стороне принесены официальные извинения.

В Баку также заявили о готовности выплатить компенсацию за этот инцидент.

«Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», — приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается также, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Кроме того, ранее вертолеты ВВС РФ не были замечены в указанном районе.

Данные факторы и повышенная боевая готовность в связи с возможными провокациями армянской стороны послужили основанием для принятого дежурным боевым расчетом решения открыть огонь на поражение, сообщили в министерстве.

В МИДе особо подчеркнули, что трагический инцидент не был направлен против России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на территории Армении у границы с Азербайджаном из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) был сбит российский вертолет Ми-24. В результате погибли два летчика.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
65119928читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
20243400читать позжечитаю позже

главное


Общество
Каменоломни, подземные реки, карст: какие опасности таят недра Москвы

Геологи назвали потенциально «провальные» места столицы.

0012289читать позжечитаю позже

Животные
Экология
Возраст 50+: пойманную у берегов Канады «праматерь» акул показали на видео07 октября

Хищница весит более 1,5 тонны и имеет длину более пяти метров.

5033929читать позжечитаю позже