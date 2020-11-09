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В Армении сбили российский вертолет Ми-24

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© Наталия Федосенко/ТАСС

© Наталия Федосенко/ТАСС

На территории Армении у границы с Азербайджаном из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) был сбит российский вертолет Ми-24.

В результате погибли два летчика, сообщили в Минобороны РФ.

«Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении.

«В воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Отмечается, что вертолет упал в горной местности вне зоны боевых действий.

В Сети опубликовано видео падения вертолета.

В настоящее время командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по Ми-24.

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