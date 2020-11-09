Новости о вакцине от COVID-19 вызвали рост цены на нефть

Цена на нефть взлетела на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и BioNTech.

По состоянию на 15:07 по Москве стоимость январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent поднялась на 7,88%, достигнув 42,56 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 8,37% и достигла 40,25 доллара.

Как сообщила ранее BioNTech, созданный совместно с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 оказался эффективным более чем на 90%.

Заявка на регистрацию этой вакцины может быть подана уже в ноябре, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, когда Москва получит первую партию вакцины от COVID-19.

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Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V», Россия зарегистрировала в августе. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована вторая в России вакцина, разработанная учеными новосибирского центра «Вектор», — «ЭпиВакКорона». Третья вакцина, разрабатываемая в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована до конца года.



Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов.