Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

В мире уже выявлено более 50 млн случаев COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Всего на данный момент зарегистрировано 50 052 204 инфицированных.

Общее число летальных случаев, вызванных коронавирусом, составило 1 253 110.

При этом выздоровели более 32,8 млн больных.

По данным Worldometer, первое место в мире по числу случаев COVID-19 занимают США (10 196 998). На второй строчке — Индия (8 553 537), а на третьей — Бразилия (5 653 561).

В России, находящейся в этом списке на четвертой позиции (1 774 334), за последние сутки было выявлено 20 498 заболевших. Общее число летальных случаев составляет 30 537.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что после начала строгого масочного режима, перевода трети офисных работников на удаленку и введения дистанционного обучения стабилизации ситуации с распространением коронавируса в городе не произошло.

В то же время начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столичном правительстве пока не видят необходимости вводить спецпропуска для москвичей и гостей города, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.